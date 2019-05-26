شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني خلال مؤتمر صحافي بالمكلا: قطاع الكهرباء يعاني من العجز والان مع التفاصيل

أكد محافظ حضرموت اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" قائد المنطقة العسكرية الثانية، خلال مؤتمر صحافي بالمكلا ظهر اليوم الاحد، أن قطاع كهرباء ساحل حضرموت يعاني من العجز، بالإضافة إلى الإستدانة.

وكشف السيد المحافظ في اللقاء الذي قام بتغطيته موقع "اليمن العربي" ، أن كهرباء ساحل حضرموت تعاني من مديونية تزيد عن 317 مليون ريال يمني.

وقال محافظ حضرموت اللواء البحسني، إن قيمة المواد التشغيلية التي تحتاجها كهرباء ساحل حضرموت، 375 الف لتر يوميا وقيمتها تفوق قدرة المحافظة .. مشيرا إلى أن المحافظة ملتزمة بدعم مجموعة من المشاريع الأخرى.