شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار والسيول تكشف ألغام زرعتها المليشيا قبل فرارها في البقع والان مع التفاصيل
كشفت سيول الأودية الناتجة عن الأمطار في منطقة البقع باليمن عن كم هائل من الألغام الأرضية التي زرعتها الميليشيا الحوثية، ضاربة عرض الحائط بكل الأعراف الدولية الداعية إلى حماية المدنيين ومصادر رزقهم.
ومن جهة أخرى، قامت الفرق الهندسية في المنطقة السادسة مدعومة بالإسناد الهندسي لقوات التحالف، بنزع كميات كبيرة من الألغام في تلك المناطق وهو امتدادٌ لدور القوات الشرعية المدعومة من التحالف تجاه اليمنيين والمحافظة على أرواحهم من جرائم الحوثيين.
ومن جهتها قامت الفرق الهندسية في المنطقة السادسة مدعومة بالإسناد الهندسي لقوات التحالف، بنزع كميات كبيرة من الالغام في تلك المناطق وهو امتداد لدور القوات الشرعية المدعومة من التحالف تجاه اليمنيين والمحافظة على أرواحهم من جرائم الحوثيين.
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