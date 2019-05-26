شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية الفرنسية تضبط 3 أتراك حاولوا تهريب 7,4 طن من القنب والان مع التفاصيل

تمكنت الجمارك الفرنسية المدعومة بالبحرية الفرنسية من ضبط 3 أتراك حاولوا تهريب 7,4 طن من القنب على متن زورق سريع، الخميس، خلال عملية في المتوسط على بعد نحو 100 كيلومتر قبالة شواطئ الجزائر.

وبحسب وسائل إعلام، سمحت العملية بتوقيف 3 مهربين يحملون جوازات تركية كانوا على متن الزورق، وقد اقتيد هؤلاء مع الزورق والمخدرات إلى مرفأ طولون في جنوب فرنسا حيث سلموا إلى القضاء السبت.

وكانت طائرة مراقبة تابعة للجمارك رصدت الزورق المشبوه عندما كان في المياه الإقليمية.

وبفضل الكاميرات، تابعت الطائرة تحرك الزورق عن علو مرتفع ما حال دون تنبه المهربين.

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وتوجه زورقا دورية تابعان للبحرية الوطنية وللجمارك إلى المكان وقد صعد 12 عنصرا منهما إلى الزورق.

واعترف المهربون أنهم ينقلون مخدرات في الزورق، وقال ماكس بالاران مدير خدمات خفر السواحل في هيئة الجمارك في المتوسط خلال مؤتمر صحفي "لم يكونوا مسلحين ولم يقاوموا أبدا".

وكانت المخدرات في 230 رزمة وتقدر قيمتها بنحو 52 مليون يورو، وقد وضع الرجال الثلاثة في الحبس على ذمة التحقيق.

وقال المحققون إن الزورق كان يسلك طريقا يقود من مناطق الإنتاج في المغرب إلى مناطق تعم فيها الفوضى في ليبيا التي تسمح بإعادة تصدير المخدرات إلى أوروبا.