اطلاق سراح العقيد الشميري بعد يوم من اختطافه عبر وساطة

افادت مصادر محلية عن وساطة تمكنت من اطلاق سراح العيد جمال الشميري بعد يوم من اختطافة على يد مسلحين في لحج.

وذكرت المصادر أن لجنة الوساطة المكونه من قائد اللواء الرابع مشاة جبلي ومدير شرطة لحج تواصلت مع الجهة الخاطفة، واطلقت سراح العقيد جمال الشميري.

وأوضحت أن لخاطفين طالبوا بالقبض على المتورطين في قتل أربعة من أبناء الصبيحه، أولهم، ناصر علي السعفه الاغبري وزوجته أثناء الاعتداء على صالة حواء مطلع مارس الماضي في مدينة تعز.

والشميري الآن في طريقه إلى قيادة اللواء الرابع مشاة في طور الباحة، وبعدها، سيعود إلى مدينة تعز.