شكرا لقرائتكم خبر عن دعم أممي لأقسام الطوارئ التوليدية بمستشفيات ساحل حضرموت والان مع التفاصيل

زود صندوق الأمم المتحدة للسكان، مستشفيات المكلا للأمومة والطفولة والشحر، وغيل باوزير والريدة وقصيعر، بكميات كبيرة من حقيبة الاحتياجات الأساسية لخدمات الصحة الإنجابية، أثناء الطوارئ بشقيها الأساسي والشامل.

ويأتي هذا الدعم لمستشفيات ساحل حضرموت ، ضمن سلسلة من الدعم المقدم مت الصندوق والذي يستهدف محافظات حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى ، حيث تم رفد.

وتم بدء التدشين بمستشفى المكلا للأمومة والطفولة التي رفدت ب(٧٧) حقيبة، مستلزمات طوارئ توليدية مجهزة وفق المواصفات والمعايير العالمية و(١٠٠) حقيبة للأم بعد الولادة تضم مستلزماتها وما تحتاجه أثناء فترة النفاس.

حضر التدشين الدكتورة أحلام صالح بن بريك منسق صندوق الأمم المتحدة، والدكتورة أبها عبدالله باعويضان مدير مستشفى المكلا للأمومة والطفولة .