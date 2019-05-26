شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال عنيف يضرب شمال بيرو والان مع التفاصيل

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، الأحد، إن زلزالا قويا قد تصل شدته إلى 7.5 درجة هز شمال بيرو. وذكرت الهيئة أن مركز الزلزال يقع على بعد نحو 180 كيلومترا إلى الشرق من مدينة مويوبامبا وعلى عمق نحو 105 كيلومترات.

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