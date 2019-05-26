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معارك ضارية في كرش بعد فشل مليشيا الحوثي التقدم بالضالع

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قالت مصادر محلية ان معارك ضارية جرت اليوم الاحد في جبهة كرش بمحافظة لحج بعد فشل مليشيا الحوثي التقدم في الضالع.

وذكرت المصادر أن قيادة اللواء الثاني والثالث حزم تمكنا من دحر المليشيا في كرش بعد محاولتهم التقدم.

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وتصدت الالوية للمليشيا في جبال الشريجة ومطاردتها وتكبيدها الخسائر الفادحة.

واكد قائد الجبهة العميد صايل للمركز الاعلامي انه في تمام الساعة الثالث صباحا بعد ان قام العدو بالضرب المدفعي والتمهيد الناري الكثيف وقامت مجاميع كبيرة منهم بالهجوم على مواقعنا تم التصدي والاشتباك مباشرة بجميع الاسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة وبحمد الله تم كسر الهجوم وقامت قواتنا بمطاردة تلك المجاميع المهاجمة وقتل وجرح العديد منهم بينما لاذ من سلم منهم بالفرار امام ضربات الجيش الموجعه والمركزة وصمود وشجاعة ابطال الوية الحزم الثاني والثالث.

واكد انه لاتوجد اي خسائر تذكر في صفوف قوات الوية الحزم.

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