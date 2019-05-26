شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: اعتقال 5 داعشيات بينهن سوريات والان مع التفاصيل
أفاد مصدر أمني في شرطة محافظة نينوى السبت باعتقال خمس داعشيات بينهن ثلاث سوريات قرب الحدود السورية شمال غرب الموصل.
وقال النقيب زياد رمزي من شرطة نينوى إن "قوة من الشرطة المحلية في ناحية ربيعة تمكنت وبناء على ورود معلومات استخبارية من اعتقال خمس داعشيات بينهن ثلاث سوريات خلال تواجدهن في بيت صغير يعود لأحد العوائل العراقية تم استئجاره داخل ناحية ربيعة، موضحا بأنه تم تسليمهن لقيادة شرطة نينوى للتحقيق معهن".
يذكر أن مناطق عديدة من محافظة نينوى خاصة القريبة من الحدود السورية مازالت تشهد عمليات تسلل وتفجيرات واختطاف وقتل وهجمات ضد القوات الأمنية والمدنيين على الرغم من إعلان الحكومة العراقية قبل أكثر من عام القضاء على تنظيم داعش عسكريا في البلاد.
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