أول اتصال بين رئيسي وزراء باكستان والهند منذ الاشتباكات

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العين الإخبارية - مرتضى كوكو _ الخرطومالأحد 2019/5/26 07:43 مساء بتوقيت أبوظبي
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ونظيره الباكستاني عمران خان
هنأ رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الأحد، نظيره الهندي ناريندرا مودي على فوز حزب الشعب الهندي الذي يتزعمه بولاية ثانية في الانتخابات البرلمانية.
جاء ذلك في أول اتصال هاتفي بين رئيسي وزراء الهند وباكستان بعد وقوع أسوأ مواجهة بين البلدين منذ سنوات في شباط/فبراير الماضي.
وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية أن خان أعرب عن رغبته في أن يعمل البلدان معا لمصلحة شعبيهما.
وأضافت: "في تأكيده على رؤيته للسلام والتقدم والازدهار في جنوب آسيا، قال رئيس الوزراء إنه يتطلع للعمل مع رئيس الوزراء مودي لتحقيق هذه الأهداف".
وكان رئيس وزراء باكستان قد قال مؤخرا إن فوز حزب بهاراتيا جاناتا القومي بزعامة رئيس الوزراء الهندي في الانتخابات العامة يشكل فرصة أفضل لإجراء محادثات سلام.
بدورها، أشارت وزارة الخارجية الهندية إلى أن مودي شدد على أن خلق الثقة ببيئة خالية من العنف والإرهاب هو أمر ضروري لتعزيز التعاون من أجل سلام وتقدم وازدهار منطقتنا.
وفي شباط/فبراير الماضي، أسفر تفجير انتحاري في شطر كشمير الخاضع للسيطرة الهندية عن مقتل 40 جنديا هنديا، وتبنت جماعة متمركزة في باكستان الهجوم.
وتبادلت الهند وباكستان القصف الجوي لكن البلدين تراجعا عن التصعيد.
ويعتقد أن مودي وخان تحدثا آخر مرة عندما هنأ رئيس الوزراء الهندي نظيره الباكستاني على فوزه في انتخابات تموز/يوليو 2018.
وحقق مودي وحزبه القومي "بهاراتيا جاناتا" فوزا كاسحا في الانتخابات الأسبوع الماضي.
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