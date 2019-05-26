السعودية تسقط طائرة بدون طيار حوثية باتجاه مطار بجازان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن التحالف العربي في اليمن، الأحد، تدمير طائرة بدون طيار تحمل متفجرات أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه مطار الملك عبدالله بجازان.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي إن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية كمحاولة لاستهداف المطار المذكور.

وأوضح أن مطار الملك عبدالله بجازان يستخدمه آلاف المواطنين المدنيين والمقيمين يوميا، وتمت محاولة استهدافه دون أي مراعاة للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية والذي يعطي حماية خاصة للأعيان المدنية.

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وقال العقيد المالكي: "إن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تستهدف المنشآت المدنية والأعيان المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافهم، وقد تم كشفها وإسقاطها، وأننا إذ نؤكد حقنا المشروع في الدفاع عن بلدنا فإننا نؤكد أيضا أن الحوثيين الإرهابيين سوف يدفعون الثمن باهظا".





وكان التحالف العربي قد أعلن، الخميس الماضي، تمكن قوات الدفاع الجوي السعودي من اعتراض طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه مطار نجران (جنوب).