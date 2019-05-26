بتهمة غولن.. سلطات أردوغان تعتقل 14 عسكريا

قطار الاعتقالات لا يتوقف في تركيا

أصدرت السلطات التركية، الأحد، قرارا باعتقال 14 عسكريا، بتهمة الانتماء لجماعة رجل الدين فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة صيف 2016.

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، صدرت قرارات الاعتقال عن النيابة العامة في ولاية قارص، شرقي البلاد.

ووفق المصدر، فإن من بين الـ14 شخصا المشتبه بهم، شخصا فُصل عندما كان طالبا في الأكاديمية الحربية، وعقيدا، ونقيبين، وملازما أول، و8 ضباط صف، ورقيبا.

وعقب صدور قرار النيابة العامة، بدأت فرق مكافحة الإرهاب بمديرية أمن إسطنبول مداهمة عناوين المطلوبين.

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ويتهم أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية" غولن بتدبير المحاولة الانقلابية، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية بأن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلابا مدبرا" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.





وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.

ويوم 10 مارس/آذار الماضي، كشف سليمان صويلو، وزير الداخلية التركي، عن توقيف 511 ألف شخص، اعتقل منهم 30 ألفا و821، في إطار العمليات التي استهدفت جماعة الداعية فتح الله غولن، وحزب العمال الكردستاني، منذ المحاولة الانقلابية المزعومة.

وفي 3 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الوزير ذاته أن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفا و239 شخصا، بينهم أكثر من 52 ألفا فقط بشبهة الانتماء إلى غولن.