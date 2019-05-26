إخماد حريق مساحة شاسعة من الأعشاب اليابسة برأس العين وآخر شب داخل منزل بصيدا

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ وبعد جهود دامت ساعتين تقريبًا، أخمدوا حريقًا أتى على مساحات شاسعة من الأعشاب اليابسة في وديان رأس العين/ قب الياس- ​البقاع​"، موضحةً أنّ "العناصر قد استعانوا بأدوات الإطفاء اليدويّة للتمكّن من تنفيذ المهمّة، بسبب تعذّر وجود طرقات تسمح للآليات من بلوغ رقعة الحريق".

وبيّنت أنّ "عنصار أخمدوا أيضًا حريقًا شب في أعشاب يابسة وأشجار من السنديان في جعيتا- ​كسروان​، حريقًا آخر شبّ داخل منزل في كوثرية السياد- صيدا، لتقتصر الأضرار على الماديات".