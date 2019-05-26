ذكرت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي، أنّ "طريق ​عيناتا​ - ​الأرز​ أصبحت سالكة أمام جميع المركبات، بعد أن تمّ فتحها من قِبل ​وزارة الأشغال العامة​"، بعد انقطاعها لأشهر بسبب تراكم الثلوج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريق عيناتا- الأرز أصبحت سالكة أمام جميع المركبات بعد انقطاعها لأشهر بسبب الثلوج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.