الدفاع الجوي السعودي أسقط طائرة مسيرة أطلقتها أنصار الله نحو مطار بجازان

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" (التحالف العربي) العقيد الركن تركي المالكي، أنّ "قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكّنت من اعتراض وإسقاط طائرة مسيّرة تحمل متفجّرات أطلقتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) محاولةً استهداف مطار الملك عبدالله في جازان، الّذي يستخدمه آلاف المواطنين المدنيّين والمقيمين يوميًّا، دون أي مراعاة للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية الّذي يعطي حماية خاصة للأعيان المدنية".
وأوضح أنّ "الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تستهدف المنشآت المدنيّة والأعيان المدنية، ولم يتمّ تحقيق أيّ من أهدافهم، وقد تمّ كشفها وإسقاطها"، لافتًا إلى "أنّنا إذ نؤكّد حقّنا المشروع في الدفاع عن بلدنا، فإنّنا نؤكّد أيضًا أنّ "الحوثيين" سوف يدفعون الثمن باهظًا".
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