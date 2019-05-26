"أ.ف.ب": ثلاثة قتلى في هجوم على كنيسة في بوركينا فاسو

أفادت "وكالة الصحافة الفرنسية- أ.ف.ب"، نقلًا عن مصدر أمني، بـ"سقوط ثلاثة قتلى في هجوم جديد على كنيسة في بوركينا فاسو".
وكان قد قتل ستة أشخاص بينهم كاهن في 12 أيار الحالي، في هجوم على كنيسة كاثوليكية في مدينة دابلو في شمال بوركينا فاسو، نفّذه مسلّحون اقتحموا الكنيسة وأطلقوا النار فيما حاول المصلّون الفرار".
وقد أعلن وزير خارجية بوركينا فاسو الفا باري، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في وقت سابق، أنّ "مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل مسؤوليّة جماعيّة"، مشدّدًا على أنّه "آن الأوان للمجتمع الدولي للنظر بإنشاء تحالف دولي".
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