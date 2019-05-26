سانا: الجيش السوري ضبط نفقا للمسلحين خلال تمشيط بلدة قلعة المضيق بريف حماة

أفادت "الوكالة العربية السورية للأنباء- سانا" بأنّ "وحدات من ​الجيش السوري​، وخلال تمشيط بلدة قلعة المضيق في الريف الشمالي من حماة، من مخلّفات المسلحين، ضبطت نفقًا بعمق 20 متراً وطول 50 مترًا".

وأوضحت أنّه "داخل النفق المحفور في أحد الجبال، تمّ ضبط غرف خاصة للتعذيب وأُخرى تُستخدم كمقرّات لمتزعّمي المسلحين ومستودعات أسلحة وذخائر، إضافة إلى زنازين منفردة عدّة ومدفع "جهنم" محلّي الصنع".

وبيّنت أنّ "وحدات من الجيش قد عثرت أمس في قرية الكركات فى منطقة قلعة المضيق الّتي حرّرها الجيش من ​الإرهاب​، على مدافع "هاون"، ​صواريخ​ "غراد"، قذائف مدفعيّة، كميّات كبيرة من الذخيرة وحشوات القذائف من مخلّفات الإرهابيين".