ثلاثة قتلى وستة جرحى جراء انفجارين في العاصمة النيبالية

أعلنت ​الشرطة النيبالية​ "مقتل ثلاثة اشخاص وجرح ستة آخرين، في انفجارين منفصلين في كاتماندو".

وقد أدّى انفجار قوي داخل أحد المحال إلى مقتل شخصين وجرح خمسة، فيما أدّى الانفجار الثاني داخل المنزل الواقع على بعد أربعة كيلومترات، إلى سقوط قتيل وجريح.

ولم تتبن أيّ جهة التفجيرين، إلّا أنّ الشرطة أوضحت "أنّها تشتبه بتورّط جماعة ماوية منشقة، عُثر على منشورات تابعة لها داخل منزل وقع فيه أحد الانفجارين".

وفي شباط الماضي، أدّى انفجار اتُّهمت الجماعة نفسها بتنفيذه، إلى سقوط قتيل أمام مكتب شركة الاتصالات "ان سيل" التابعة لمجموعة "أكسياتا برهاد" ومقرّها في ماليزيا.