قتيل و11 جريحا في زلزال شديد القوة ضرب شمال البيرو

أعلن منسق شؤون الدفاع المدني في ​البيرو​ ريكاردو سيخاس، "أنّنا أبلغنا بمقتل شخص نتيجة سقوط صخرة على منزله في إقليم هوارانغو في منطقة كاجاماركا"، إثر ​زلزال​ ضرب البلد.

ولفت إلى أنّ "11 شخصًا أُصيبوا بجروح أيضًا، في حين تهدمت منازل 51 عائلة".

وكانتت قد أعلنت مؤسسة رصد الزلازل في البيرو أنّ "زلزالًا بلغت قوّته 7.5 درجات، وقع على بعد حوالى 70 كيلومترًا جنوب شرق بلدة لاغوناس الّتي يبلغ عدد سكانها نحو 12 ألف شخص".

أمّا المؤسسة الأميركية الجيولوجية "يو أس جي أس"، فقد أعلنت أنّ "قوّة الزلزال بلغت ثماني درجات ومركزه على عمق 110 كلم".