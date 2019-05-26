ترامب يقول إنه غير منزعج من إطلاق كوريا الشمالية بعض الأسلحة الصغيرة

طوكيو (رويترز) - بدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد المخاوف بشأن إطلاق كوريا الشمالية صواريخ في الآونة الأخيرة قائلا إنه واثق من أن زعيم البلاد كيم جونج أون سيفي بوعوده.
وقال ترامب على تويتر "أطلقت كوريا الشمالية بعض الأسلحة الصغيرة التي أزعجت بعض أفراد شعبي وآخرين لكنها لم تزعجني. لدي ثقة في أن الرئيس كيم سيفي بوعده لي".
ويقوم ترامب حاليا بزيارة دولة لليابان.
وغادر ترامب قمته الثانية مع كيم هذا العام في فيتنام دون اتفاق سلام، لكنه يعول كثيرا على علاقتهما الشخصية، على الرغم من تصرفات كوريا الشمالية التي يعتبرها آخرون استفزازية.
ومن المتوقع أن يناقش ترامب المخاوف بشأن برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال إقامته في طوكيو.
وجاءت تصريحات ترامب بعد أن صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون يوم السبت بأن عمليات إطلاق الصواريخ الأخيرة لكوريا الشمالية انتهكت قرارات مجلس الأمن الدولي.
(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية)
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