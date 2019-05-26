شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنظيم المخلفات أمام "طاقة النواب": تحويل مدفن الوفاء بمدينة نصر لحديقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال إجتماعها اليوم الأحد، برئاسة المهندس طلعت السويدي، بإلزام وزارة البيئة ومحافظة القاهرة بوضع تصور زمنى للإنتهاء من إشكالية مدافن القمامة فى مدينة نصر لاسيما بمنطقة الحى العاشر حى الواحات.

جاء ذلك أثناء مناقشة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الأحد طلب الإحاطة المقدم من النائبة جليلة عثمان، بشأن مدافن القمامة بمدينة نصر، وما تتسب فيه من الأبخرة والغازات الضارة مما يؤثر سلباً على الصحة العامة للسكان وسبب رئيسى فى التلوث بالمنطقة.

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من جانبها قالت ناهد يوسف، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، إن مقلب الوفاء والأمل أنشأ منذ الثمينات لتجميع مخلفات القاهرة، ومع انتهاء عقد الشركة الأجنبية في ديمسبر 2019، قامت الوزارة بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع من أجل إنشاء محطة معالجة الرشح بالمدفن.

وأضافت رئيس الجهاز، أن الوزارة تعمل علي إعادة تأهيل مقلب الوفاء والأمل تماماً، وتحويل المدفن من موازنتها، وتحويل إلي حديقة، مشابهة للأزهر بارك.