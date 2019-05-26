شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مباشر قطر: اقتصاد الدوحة يواصل انهياره عبر هروب رأس المال والسياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تقرير تليفزيونى بثته قناة مباشر قطر إن قطاعات الدوحة تواصل انهيارها الاقتصادى بفضل السياسة التى يتبعها نظامها مما تسبب فى ارتفاع الأسعار، وتزايد معدلات التضخم فى البلاد، فلا يخلو يوم من الخسائر الاقتصادية التى تنال كل المؤسسات القطرية على الرغم من استعانة الحمدين بخبراء اقتصاديين أجانب قاموا خلال خطتهم بفرض تسهيلات على المستثمرين الأجانب بل وتملكهم الأراضى القطرية وفتح أبواب الدوحة لهم.

وأضاف التقرير: يواصل النظام القطرى حصد الخسائر الاقتصادية التى أسفرت عن اشتعال الأوضاع بارتفاع أسعار السلع الغذائية وعدم توفيرها للمواطن القطرى، وتزايد معدلات التضخم لديها، إذ يعيش قطاع السياحة القطرية أسوأ فتراته؛ فى ظل عزوف أبناء الخليج عن زيارة الدوحة، فضلاً عن فشل خطط جذب مزيد من السياحة الأجنبية إلى البلاد.