سعيد الناصيري في دائرة الاتهام مرة أخرى.. كاتب مغربي يدعي استغلاله في “البوي”

ادعى كاتب السيناريو المغربي، محمد نوماق، أخيرا، تعرضه للنصب من طرف الممثل المغربي، سعيد الناصري، بخصوص ستكوم “البوي”.

واتهم نوماق، في تدوينة على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، الناصيري بالنصب عليه، وتعود القصة، حسب روايته إلى عام 2016، مع قرب حلول شهر رمضان، إذ سرد أن الناصيري اتصل به ليطلب منه كتابة سينايو سيتكوم رمضاني، وقال: “سألني هل تستطيع كتابة سيتكوم، فأجبته ضاحكا لا شيء تستعصي علي كتابته.. فرد: لدي سلسلة سيتكوم بدأتها وأريدك أن تتممها لتعرض في رمضان”.

وأضاف نوماق: “بعث لي خمس حلقات من سلسلة “البوي”، وكان آنذاك يعنونها بـ”الخادمة ولد الناس”، عكفت على كتابة أربع حلقات، وبعثتها له في بريده الإلكتروني، أعجب بها جدا، ونوه بمهارتي في الكتابة، ودعاني إلى الإسراع في إتمامها لأن الوقت يداهمنا، كتبت سبعة عشر حلقة ثم توقفت لرغبتي في الحصول ولو على القليل من المال نظير عملي، ولحاجتي إليه، أيضا، إذ عندما أخبرته ألح علي ببعث كل ما كتبته، وأخبرني أنه ينتظر الدعم”.

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وحسب رواية المتحدث ذاته، فإنه اضطر إلى السفر إلى مدينة الدارالبيضاء بكرسي متحرك، ولقي معاملة تحقير من طرف الناصيري، إذ قال إنه التقاه لثوان معدودة، ومده بظرف بريدي لا تتجاوز قيمة ما بداخله 600 درهم.

وسبق أن اتهم الناصيري بسرقة فكرة ستكوم “البوي” من سلسلة أمريكية بعنوان” who’s the boss?”، قبل أن يرد أن الأمر يتعلق باقتباس، وليس بسرقة.

ويحقق ستكوم “البوي”، نسب مشاهدة محترمة على “يوتيوب”، وبفضله أصبح لدى الناصيري فئة من الجمهور تدافع عنه، عندما توجه إليه اتهامات، ويتضح ذلك من خلال التعليقات على “يوتيوب”.