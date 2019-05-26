البيضاء…النيران تشتعل بحافلة لنقل المدينة وتحولها إلى رماد

اندلع حريق مهول، قبل قليل، بحافلة للنقل العمومي تابعة لشركة “نقل المدينة” ضواحي مدينة الدار البيضاء. وحسب مصادر “اليوم 24″، يتعلق الامر بحافلة خط رقم “106”، هي الوحيدة المستخدمة في الربط بين بوسكورة والدار البيضاء. وحلت السلطات المعنية بعين المكان إلى جانب عناصر الوقاية المدنية التي تمكنت من السيطرة على الحريق.

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