ميادة الحناوي في موازين خلفا للرحباني

تشارك الفنانة السورية، ميادة الحناوي، في النسخة 18 من مهرجان موازين إيقاعات العالم، خلفا للفنان اللبناني زياد الرحباني الذي تعذرت عليه المشاركة لأسباب صحية.

واعتذرت جمعية مغرب الثقافات، المنظمة للمهرجان الأكبر عربيا، وإفريقيا، عن إلغاء الحفل المبرمج، ليلة السبت 22 يونيو المقبل، بسبب الظروف الصحية للرحباني، وتعويضه بحفل الفنانة السورية ميادة الحناوي.

ويلتقي جمهور مسرح محمد الخامس، في السهرة المذكورة، مع فنانة انطلقت مسيرتها في السبعينيات بعد التعاون مع الفنان محمد عبد الوهاب، ومن ثمة الغناء لكبار الشعراء، والملحنين العرب، منهم أحمد رامي، ورياض السنباطى، وبليغ حمدي.

وأوضحت جمعية مغرب الثقافات أن تذاكر حفل الرحباني صالحة، وتخول حضور حفل الفنانة ميادة الحناوي لمن يرغب في ذلك، أما بالنسبة إلى من لا يريد حضور الحفل، فبإمكانه استرداد سعر تذكرته.

يذكر أن ميادة الحناوي شاركت عام 2011، في مهرجان موازين، عبر حفل أحيته في منصة النهضة.