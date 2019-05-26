وزير السياحة التونسي: “نحن بكل صراحة أقوى من المغرب وننافس اليونان وإسبانيا”

خرج وزير السياحة التونسي، روني طرابلسي، نهاية الأسبوع الجاري، في حوار يقارن فيه واقع السياحة في بلاده مع نظيرتها المغربية.

طرابلسي، المعروف بخرجاته الإعلامية، المثيرة للجدل، قال في حواره مع وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك”، نهاية الأسبوع الجاري، إن تونس أقوى من المغرب، ومصر على صعيد السياحة، والتنافس يكون مع اليونان، وإسبانيا.

وأضاف الطرابلسي: “نحن اليوم بكل صراحة ومن بين البلدان العربية نحن أقوى من المغرب، ومصر، اليوم التنافس هو مع اليونان، وإسبانيا، هذه الدول كبيرة بالسياحة العالمية، والأرقام، التي تأتي إلى تونس فيها تحسن، وذلك من عدد الحجوزات في الأنترنت”.

وتراهن تونس على التقدم في الأسواق الكلاسيكية، التي تراجع فيها حضورها خلال السنوات الأخيرة، كالسوق الفرنسية، والألمانية، والإنجليزية، والبلجيكية، وهو ما أقر به الطرابلسي بالقول إن بلاده تريد استعادة هذه الأسواق.

وأشار طرابلس إلى الحفل الديني في الغريبة في جزيرة جربا التونسية: “هذا الحدث مهم جدا، وهو حفل ديني يهودي في بلاد عربية إسلامية، ومهم كثيرا، واليوم في ظل المشكلات الأمنية في العالم والتهديدات الإرهابية، كانت هناك إرادة حكومية، وسياسية كبيرة على نجاح هذا الحدث الكبير في جربا، ونجاحه يهم مستقبل السياحة، كما تعلمون أن النجاح الأمني يعطي ثقة للسياح الذين يزورون تونس، ويعطي ثقة لوكالات السفر الخارجية، لترى نجاح التنظيم الأمني لهذه التظاهرة الخاصة”.