ليلى غفران تدين بالدليل قاتل ابنتها.. وتصرح: وفاتها أثرت في مساري الفني

قالت الفنانة المغربية، ليلى غفران، أخيرا، إنها على يقين بأن الشخص، الذي أدانه القضاء المصري في قضية مقتل ابنتها، هو من قام بالفعلة حقا، مؤكدة ذلك بالحجة.

وكشفت ليلى في برنامج “شيخ الحارة” على قناة “القاهرة والناس” أن التحقيقات توصلت إلى أن قاتل ابنتها، هبة العقاد، وصديقتها، سرق مبلغا ماليا، وهاتفا محمولا، منحه إلى صديقه، الذي يدين له بمبلغ مالي، إذ باكتشاف مكان الهاتف، تم التوصل إلى القاتل.

واستغربت ليلى غفران التحول، الذي طرأ على المحكوم بالإعدام في قضية مقتل ابنتها هبة العقاد، محمود العيساوي وصرحت: “حين رأيت القاتل لأول مرة، كان شابا عاديا، لكنني كنت أحضر كل الجلسات، بعدها رأيته يقف في القفص وقد ازداد وزنه بشكل ملحوظ جدا، ورأيت في يده علبة سجائر من ماركة جيدة، وهو تغير تماما”.

وزادت غفران: “والده كان بائع ليمون، والآن أصبح يملك منزلا كبيرا، لا تسألوني كيف حدثت هذه التغيرات، اسألوهم هم… كان هناك أشخاص يريدون إخراج هذا الولد من القضية”.

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ونفت غفران امتلاكها شركة للإنتاج الفني مقابل السكوت عن حقيقة من قتل ابنتها، وردت: “ورحمة بنتي مفيش الكلام ده”.

وقالت غفران إن الضجة، التي أثراها مقتل ابنتها، وربطه بأن الفاعل شخصية مشهورة، وهي تلتزم الصمت حيال ذلك، كان له علاقة باقتراب مرحلة الثورة، ووجود أطراف تحاول تشويه صورة أشخاص.

وأفصحت غفران عن أنها لا تستطيع عيش حياة طبيعية بعد مقتل ابنتها هبة، إذ أثر ذلك في مسارها الفني، فلم تستطع العودة إلى الغناء كما كانت قبل الواقعة المفجعة.