نهائي كأس “الكاف” – هذا توقيت والقنواة الناقلة لمباراة الزمالك المصري ونهضة بركان

تتجه عيون وقلوب ملايين المغاربة، مساء اليوم الأحد، إلى ملعب “برج العرب” في الإسكندرية المصرية، مباشرة بعد الإفطار، وذلك من أجل متابعة إياب نهائي كأس الكونفدرالية اللإفريقية لكرة القدم، والذي يجمع بين الزمالك المصري ونهضة بركان المغربي، في ليلة سيتعرف فيها عشاق الكرة الإفريقية، على عريس “الكاف”.

وستقام المباراة على الساعة الثامنة، بالتوقيت المغربي، وستنقل مباشرة علة العنوات التالية:

قناة beIN SPORTS HD 1 المشفرة

قناة beIN SPORTS 3 الفرنسية

قناة Aréna sport 3 الصريية

قناة fox sport 4 الهولندية

قناة time sport المصرية الأرضية

جدير ذكره، أن مباراة الذهاب، الأسبوع الماضي، ببركان، كانت قد انتهت لصالح الفريق المغربي بهدف دون رد.