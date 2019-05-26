تتجه عيون وقلوب ملايين المغاربة، مساء اليوم الأحد، إلى ملعب “برج العرب” في الإسكندرية المصرية، مباشرة بعد الإفطار، وذلك من أجل متابعة إياب نهائي كأس الكونفدرالية اللإفريقية لكرة القدم، والذي يجمع بين الزمالك المصري ونهضة بركان المغربي، في ليلة سيتعرف فيها عشاق الكرة الإفريقية، على عريس “الكاف”.
وستقام المباراة على الساعة الثامنة، بالتوقيت المغربي، وستنقل مباشرة علة العنوات التالية:
- قناة beIN SPORTS HD 1 المشفرة
- قناة beIN SPORTS 3 الفرنسية
- قناة Aréna sport 3 الصريية
- قناة fox sport 4 الهولندية
- قناة time sport المصرية الأرضية
جدير ذكره، أن مباراة الذهاب، الأسبوع الماضي، ببركان، كانت قد انتهت لصالح الفريق المغربي بهدف دون رد.
كانت هذه تفاصيل خبر نهائي كأس “الكاف” – هذا توقيت والقنواة الناقلة لمباراة الزمالك المصري ونهضة بركان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.