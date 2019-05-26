سمنار قهوة وإدارة | عمّان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: 28/ 05/ 2019 الزمان: 21:00 المكان: مركز ميامي بزنس سنتر، عمّان Advertisements الرئيس التنفيذي لشركة ميامي لحلول الأعمال ومدير الموارد البشرية سابقًا لأكثر من شركة خبرته العملية التي زادت عن 12 عامًا في مجال الإدارة والتطور المهني لتكتسب خطوات عملية ستنقلك إلى مقام جديد في مهنتك أو وظيفتك أو شركتك، أو كيف تدخل سوق العمل وتجد وظيفتك التي تطمح. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.



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