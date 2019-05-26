المحاضرة الثالثة: "فلسطين والأبجدية" | رام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

التاريخ: 28/ 05/ 2019

الزمان: 21:30

المكان: مركز خليل السكاكيني الثقافي، رام الله



فلسطين والأبجدية؛ تحت هذا العنوان تم تقديم محاضرتين، وستعقد المحاضرة الثالثة بناءً على طلب الجمهور لاستكمال السلسلة وما تم التطرق له خلال المحاضرتين السابقتين.

كانت المحاضرة لأولى حول انبثاق الكتابة الأبجدية في المنطقة الواقعة بين مصر وفلسطين. وتشمل حديثًا عن النظم الكتابية التي سبقتها ثم كيف انبثقت الأبجدية وكيف وفي أي وقت. ثم سيجري تناول نقوش الأبجدية الأولى، التي تسمى النقوش السينائية أو النقوش السينائية المبكرة في سيناء وفلسطين وحولهما.

بينما تحدثت المحاضرة الثانية عن نقوش فلسطين بدءًا من القرن الثامن عشر قبل الميلاد، وبما يشمل فترة الهكسوس، وعلى الأخص النقوش التي عُثر عليها في جنوب فلسطين. كذلك سيجري الحديث عن النقوش العربية في فلسطين بدءًا من القرن السادس عشر قبل الميلاد وحتى القرن التاسع قبل الميلاد. هذا إضافة إلى تناول أقدم النقوش الفينيقية في فلسطين.

Advertisements

وباختصار، فإن الفكرة المركزية للسلسلة تتمحور حول دور فلسطين في نشوء الأبجدية، وحول كيف قُرئت نقوش فلسطين بطريقة خاطئة ومغرضة، ثم كيف علينا أن نعيد قراءتها.

زكريا محمد شاعر وكاتب وباحث فلسطيني من مواليد 1950، عمل محررًا وكاتبًا صحفيًّا لسنوات طويلة. صدرت له كتب عديدة في الشعر، الرواية، الميثولوجيا، وأدب الأطفال. صدر له: ديانة مكّة في الجاهليّة: كتابُ الميسر والقداح؛ ديانة مكّة في الجاهليّة: الحمس والطلس والحلّة؛ مضرّط الحجارة: كتابُ اللقب والأسطورة؛ ذاتُ النحيين: الأمثال الجاهليّة بين الطقس والأسطورة؛ نقوشٌ عربيّة قبل الإسلام؛ اللغز والمفتاح: رُقم دير علا ونقوش سيناء المبكّرة.

لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.