افتتاح سينما الانشراح: غرام وانتقام وأشياء أخرى | حيفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: 28/ 05/ 2019 الزمان: 19:00 المكان: جمعية الثقافة العربية، حيفا Advertisements سينما الانشراح تفتح أبوابها للجماهير يوم الثلاثاء 28.5 الساعة 19:00، في حفل فاخر فيه موسيقى من أسطوانات لأكبر المطربين العرب، جُمعت على يد تامر قيس.

وبعدها بحدود الساعة 20:00 سنبدأ بعرض فلم "غرام وانتقام" (١٩٤٤) لأستاذ السينما والمسرح يوسف وهبي والمطربة ذات الصوت الشجي، الفنانة الكبيرة الراحلة أسمهان.

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