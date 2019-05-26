"نايكي" تتراجع عن خفض عائدات الرياضيات الحوامل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عزمت شركة "نايكي" الأميركية العملاقة للتجهيزات الرياضية، على وقف خفض عائدات عقود الرعاية التي تربطها بالنساء الرياضيات في حال حملهن، وفق ما أفادت صحيفة أميركية، بعد جدل كبير أثارته المسألة مؤخرا.

وقد نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن المتحدثة باسم الشركة ساندرا كوريون-جون قولها "أقرينا بأن شركة نايكي يمكنها القيام بأكثر (مما تقوم به حاليا)، وثمة فرصة كبيرة لصناعة الرياضة مجتمعة، بتطوير دعم أفضل للرياضيات".

وتعتزم نايكي، بحسب الصحيفة، التوقف عن اقتطاع جزء من عائدات الرياضيات الحوامل من العقود التي تربطهن بالشركة، والتي عادة ما كانت تطبقها لفترة تمتد 12 شهرا.

وأتى ذلك بعد أيام من انضمام نجمة ألعاب القوى الأميركية، أليسون فيليكس، إلى مجموعة منتقدي شركة نايكي، واتهامها بمعاقبة الرياضيات اللواتي يوقفن مسيرتهن مؤقتا بداعي الحمل.

وذكرت فيليكس، العداءة الوحيدة المتوجة بست ذهبيات أولمبية، في صحيفة "نيويورك تايمز" أن شركة نايكي عرضت تخفيض عقد رعايتها بشكل كبير منذ ابتعادها عن المضمار خلال حملها في 2018.

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وقالت ذلك نجمة سباق 200 م البالغة 33 عاما، بعد مزاعم مماثلة لمواطنتيها، أليسيا مونتانو، وكارا غوتشر، في تحقيقات للصحيفة الأميركية الأسبوع الماضي. وكتبت العداءة الأربعاء الماضي أن مونتانو وغوتشر "أخبرتا قصصا ندرك صحتها نحن الرياضيات، لكننا نخشى للغاية الحديث عنها علنا: اذا أردنا الانجاب نخاطر بتخفيض عائدات رعاتنا خلال الحمل وبعده".

وأضافت "هذا أحد الأمثلة في صناعة الرياضة حيث لا تزال القواعد تصنع غالبا لمصلحة الرجال ومن قبلهم".

وأفادت فيليكس التي وضعت مولودة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أنها قررت تأسيس عائلة، العام الماضي، رغم قلقها بشأن المفاوضات المتعلقة بتجديد عقد رعايتها مع نايكي والذي انتهى في ختام 2017.

وقالت فيليكس إن نايكي عرضت عليها عقدا أقل بسبعين في المئة من قيمته السابقة "إذا اعتقدوا أن هذه قيمتي الآن، أنا أتقبل ذلك".

واعترضت نايكي عندما طالبت فيليكس بضمانات لعدم تغريمها إذا حققت أرقاما أقل من مستوياتها الاعتيادية "في الأشهر المحيطة بالولادة".

وأضافت فيليكس الباحثة عن مشاركة أولمبية خامسة في مسيرتها المظفرة، وذلك في دورة الألعاب الصيفية طوكيو 2020، أن التجربة سلطت الضوء على كيفية تعامل شركات التجهيزات مع الرياضيات.