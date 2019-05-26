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انت الان تتابع تفاصيل خبر 5 قتلى إثر انفجار سيارة مفخخة في سوق شعبي بالموصل والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الأحد 26 مايو 2019 05:52 مساءً - قتل 5 عراقيين وأصيب 8 آخرون، اليوم الأحد، إثر انفجار سيارة مفخخة بالقرب من سوق قرية عوينات غرب مدينة الموصل.
وأكدت الصفحة الرسمية لخلية الإعلام الأمني في العراق، عبر حسابها في موقع "فيسبوك"، أن سيارة من نوع "كيا" كانت مركونة بالقرب من سوق قرية عوينات التابعة لناحية ربيعة في محافظة الموصل، انفجرت وتسببت بسقوط القتلى والجرحى.
وعادة ما تتهم السلطات العراقية مسلحي تنظيم "داعش" بالوقوف وراء تفجيرات من هذا النوع.
وأعلنت بغداد، في ديسمبر 2017، دحر "داعش" واستعادة الأراضي التي كان يسيطر عليها، وبلغت ثلث مساحة العراق.
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