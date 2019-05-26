انت الان تتابع تفاصيل خبر مبعوث إيراني يزور 3 دول خليجية لبحث التطورات الإقليمية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 26 مايو 2019 05:52 مساءً - بحث وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، مع مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية والدولية، عباس عراقجي، القضايا الإقليمية والتطورات التي تشهدها المنطقة، خاصة مع تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن.

وأكدت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، اليوم الأحد، أن عراقجي الذي بدأ زيارة إلى مسقط ضمن جولة خليجية تشمل أيضاً الكويت وقطر، بحث برفقة علوي أوجه التعاون الثنائي بين البلدين وتبادل وجهات النظر في القضايا الإقليمية والتطورات التي تشهدها المنطقة".

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ أن انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في 2015، وأعادت فرض عقوبات مشددة على طهران.

كما تزايد التوتر، مؤخراً، بعدما أعلن "البنتاغون" إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، وطائرات قاذفة، واعتزامه إرسال 5000 جندي إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية تفيد برصد استعدادات إيرانية لتنفيذ هجمات قد تستهدف القوات أو المصالح الأمريكية بالمنطقة.