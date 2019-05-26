شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة ينظم أنشطة ترويحية للأيتام وأسرهم في عدة محافظات يمنية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أنشطة ترويحية ل 420 يتيما ويتيمة من أيتام محافظات صنعاء ومأرب والبيضاء والجوف والساحل الغربي.

وتم إقامة أمسيات رمضانية ومسابقات تثقيفية وأنشطة ترفيهية للأيتام وأسرهم في اليمن، وذلك ضمن برنامج (لست وحدك) لحماية أسر الأيتام .



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