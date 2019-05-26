ولاية غلمدغ الصومالية تقاطع قانون الانتخابات لحكومة فارماجو

الأحد 2019/5/26 06:28 مساء بتوقيت أبوظبي

أعلنت ولاية غلمدغ الصومالية، الأحد، مقاطعة قرارات وزارة الداخلية بتشكيل اللجان لانتخابات الولاية الرئاسية والبرلمانية المقرر إقامتها في يونيو/ حزيران المقبل.

وأعلن برهان محمد سمتر وزير الداخلية لولاية غلمدغ "وسط الصومال"، في تصريحات صحفية، رفض حكومة ولايته لقرار وزارة الداخلية الفيدرالية في مقديشو.

وأضاف برهان أن حكومة فارماجو لم تتشاور مع ولايته في المبادئ الانتخابية التي أصدرتها من جانب واحد.

وأكد أن موعد إجراء الانتخابات في ولاية غلمدغ منصوص عليه في دستور الولاية وفي الاتفاقية المبرمة بين الولاية وتنظيم أهل السنة والجماعة في جمهورية جيبوتي التي تحاول حكومة فارماجو تجاوزها.

وكشفت مصادر خاصة لـ"العين الإخبارية" أن حكومة فارماجو تقود انقساما داخل الولاية خصوصا بعد انسحاب حاكم إقليم غلمدغ أحمد دعالي حاف من مؤتمر غروي التشاوري، وتوقيعه لاتفاق تعاون أمني مع ولاية بونتلاند.

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ومن جهتها، رحبت المجموعة الانقسامية المدعومة من حكومة فارماجو بقيادة نائب رئيس الولاية محمد حاشي عربي، ورئيس البرلمان علي غعل عصر وبعض النواب التي تتخذ من مدينة عدادو مقرا لها ترحيبها بقرار حكومة وزارة الداخلية بتشكيل اللجان الانتخابية وفق إعلان المبادئ.

وكشف رئيس برلمان غلمدغ علي غعل عصر عن أن الانتخابات في الولاية سوف تعقد في 4 من يوليو/تموز القادم، متهما ولاية بونتلاند وبعض الأحزاب السياسية بالتدخل في شئون ولايته.

ﻭمن جهته، أكد حزب الاتحاد من أجل السلام بقيادة الرئيس الصومالي السابق حسن شيخ محمود رفضه لمحاولات حكومة فارماجو التدخل في شؤون ولاية غلمدغ.

ودعا الحزب في بيان تحصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻏﻠﻤﺪﻍ ﻣﻮﺣﺪﺓ لإﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﻮﺣﻴﺪﻫﺎ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﻘﺎﺳﺎﻣﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻭﺳﻜﺎﻧﻬﺎ .

ﻭطالب الحزب حكومة مقديشو بإﻳﻘﺎﻑ ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ في الشؤون ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﻠﻤﺪﻍ ﻭدعت ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻘﻴﺎﺩﺗﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺼﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ.

حذر الحزب في بيانه ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻭﺯﻋﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺸﺎﺋﺮ ﻓﻲ ﻏﻠﻤﺪﻍ من ﺧﻄﺮ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻣﻤﺎ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎعي.

وأعلن تأييده لاتفاقية التعاون ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺑﺮﻣﺖ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻏﺎﻟﻜﻌﻴﻮ ﺑﻴﻦ ﻭﻻﻳﺘﻲ ﻏﻠﻤﺪﻍ ﻭﺑﻮﻧﺘﻼﻧﺪ الأسبوع الماضي، وطالب ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ لتحقيق ﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻮﻻﻳﺘﻴﻦ.