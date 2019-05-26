برلماني ليبي لـ"العين الإخبارية": "الوفاق" خليط من المليشيات الإجرامية

قال رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب الليبي زايد هدية إن "وجود عناصر إرهابية في صفوف مليشيات الوفاق ليس غريبا، في ظل تحالف الجماعات الإرهابية ضد الجيش الوطني الليبي".

وتابع هدية، في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، أن الإرهابي محمد بن دردف المعروف بـ"البابور" المتهم بقتل السفير الأمريكي في بنغازي ليس وحده من يقاتل في صفوف ما يسمى "حكومة الوفاق".

وأوضح هدية أن مجلس النواب الليبي يعلم أن هناك قيادات إرهابية أخرى مثل "النص" وغيره من المعروفين بتطرفهم يقاتلون إلى جانب هذه المليشيات في طرابلس.

ونبه رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب الليبي أن قوات حكومة الوفاق هي خليط من المليشيات الإجرامية والجماعات الإرهابية المتحالفة معا للسيطرة على مقدرات الدولة ومراكزها المالية.

وأضاف: "هدف هذا التحالف الاستنفاع بمقدرات ليبيا وتمويل مجموعات أخرى ذات المشروعات المتطرفة التي تعمل على تمكين ما يسمى (دولة داعش في شمال أفريقيا)، باعتبار ليبيا مركز انطلاق مهما جدا بالنسبة لهم".

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وكشف هدية عن أن "أنصار الشريعة" الإرهابي الذي بايع تنظيم داعش الإرهابي وجميع من يتبع مليشيات الوفاق يمولون بالأسلحة والمال من قِبل حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

وأردف هدية أن "نشاط تنظيم داعش في الجنوب الليبي في الفترة الأخيرة كل هذا نتيجة الأموال التي صُرفت لهذه المليشيات من حكومة الوفاق سواء كان يقودها "بن دردف" أو غيره من سابقيه، وهو ما أكده مقتل إرهابي داعشي تونسي الجنسية في صفوف مليشيات طرابلس.

وأشار هدية إلى أن حكومة الوفاق لا تسيطر على هذه المليشيات غير المتجانسة التي تتناحر فيما بينها من حين لآخر لتقاسم الغنائم، وأنها تقوم بقصف الأحياء المدنية من حين لآخر، حين يتوجه الجيش باتجاهها لتأليب الرأي العام ضده.

واختتم رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالبرلمان الليبي أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج لم يعد يمتلك زمام الأمور بطرابلس التي أصبحت تعج بمقاتلي جبهة النصرة وداعش وأنصار الشريعة الذين يقاتلون في صف المليشيات الإجرامية التي تريد أن تستمر في المشهد من حيث السيطرة على المقدرات المالية للدولة.

وكان الجيش الوطني الليبي قد أكد أن القوات قضت على الإرهابي محمد بن دردف المعروف بـ"البابور" المتهم باغتيال السفير الأمريكي كريستوفر ستڤينز في بنغازي ضمن صفوف مليشيا الصمود للإرهابي المطلوب دوليا صلاح بادي بمعسكر النقلية صباح السبت في طرابلس.