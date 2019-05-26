رئيس المجلس العسكري السوداني إلى الإمارات في زيارة رسمية

توجه رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الأحد، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية تستغرق يوما واحداً.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن إعلام المجلس العسكري الانتقالي.

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وكان في وداعه بمطار الخرطوم الدولي الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي وعدد من المسؤولين السودانيين.

وكان الفريق أول عبدالفتاح البرهان قد زار مصر أمس في أول زيارة له خارج بلاده منذ توليه منصبه، واستقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية وأجريا مباحثات مهمة فيما يتعلق بتطورات الأوضاع في السودان والمنطقة.

وقد توجه رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، بالشكر إلى الإمارات والسعودية، لدعمهما الخرطوم في المرحلة الراهنة، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا خلافات مع القوى السياسية، وأن الهدف واحد بين جميع الأطراف.

وشكر البرهان السعودية والإمارات على مساعدتهما للسودان، كما توجه بالشكر إلى مصر ودورها الداعم للبلاد، وتعاون الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع المجلس العسكري الانتقالي، كما شكر الاتحاد الأفريقي على تعاونه أيضاً.