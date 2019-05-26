انت الان تتابع الفلبين: أوامر بالحد من العلاقات مع كندا بسبب أزمة النفايات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي

ذكر مسؤول فلبيني اليوم الاحد أنه تم توجيه المكاتب الحكومية إلى الحد من التعاملات مع كندا، بعدما لم تقم أوتاوا بإزالة النفايات التي كانت أرسلتها إلى البلاد قبل أكثر من خمس سنوات.

وقال المتحدث الرئاسي سلفادور بانلو، إن السكرتير التنفيذي سلفادور ميديالديا، أصدر توجيهات لرؤساء المكاتب الحكومية بالامتناع عن إصدار تصاريح سفر للرحلات الرسمية إلى كندا.

وأوضح في بيان: "وتوجه المذكرة بالمثل رؤساء الهيئات الحكومية، بالحد من التعامل الرسمي مع ممثلي الحكومة الكندية."

Advertisements

وأضاف: "تتفق هذه التوجيهات مع موقفنا من العلاقات الدبلوماسية التش شهدت تقلصا مع كندا... في ضوء عدم قيام كندا باستعادة حاويات القمامة التي تم شحنها بصورة غير قانونية إلى الفلبين".

وكانت الفلبين استدعت في وقت سابق سفيرها وقنصلها العام لدى كندا، بعد عدم التزام أوتاوا بالموعد النهائي المحدد في 15 أيار/مايو، لاستعادة القمامة.

وتم خلال عامي 2013 و2014، شحن أكثر من 100 حاوية نفايات من كندا - تشمل نفايات منزلية وزجاجات وأكياس بلاستيك وصحف وحفاضات للكبار.