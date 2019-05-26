مقتل 9 عناصر من ميليشيا الحوثي وتدمير مركز قيادة للانقلابيين شمال تعز

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

لقي 9 من ميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم وأصيب آخرون في مواجهات مع وحدات من الجيش اليمني في الجبهة الغربية لمدينة تعز، جنوب غرب اليمن.

وقال مصدر عسكري إن مدفعية اللواء 17 مشاة استهدفت فجر اليوم الأحد، مركز قيادة الميليشيا المدعومة من إيران في تبة الزبية غرب معسكر الدفاع الجوي مما أسفر عن مقتل 9 عناصر من الميليشيا وإصابة آخرين.

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وأبان المصدر أن مواجهات عنيفة تدور في محيط تبة المدرجات والقارع وسط قصف مدفعي كثيف من قبل الجيش اليمني.

وكان الجيش اليمني قد أطلق يوم الجمعة الماضي عملية عسكرية لاستكمال تحرير المحافظة وتمكن من اختراق دفاعات المتمردين فيما يفرض حصارًا من ثلاث جهات على الميليشيا في معسكر قوات الأمن الخاصة بالتزامن مع التقدم باتجاه جبل الوعش الاستراتيجي الذي يطل على شارعي الخمسين والستين شمالي المدينة حسب ما ذكره الموقع الالكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية.

واستحدث المتمردون الحوثيون نقاط تفتيش في منطقة الحوبان وشارع الستين وعددًا من المناطق الواقعة تحت سيطرتهم بتعز للقبض على عناصرها الفارة من جبهات القتال وذلك عقب التقدم الذي أحرزه الجيش هناك.