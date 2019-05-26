شكرا لقرائتكم محكمة عراقية تقضي بإعدام 3 دواعش فرنسيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال مسؤول قضائي عراقي إن محكمة في بغداد قضت بإعدام ثلاثة مواطنين فرنسيين أعضاء في تنظيم داعش.

وأفاد المسؤول بأن الثلاثة الذين حكم عليهم اليوم الأحد كانوا من بين 13 مواطناً فرنسياً سلمتهم قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة إلى العراق في يناير/كانون الثاني.

وتحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

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وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد صرح خلال زيارة قام بها إلى باريس في فبراير/شباط بأن الـ 13 سيُحاكمون وفقًا للقوانين العراقية.

وجاء الآلاف من الرجال والنساء من جميع أنحاء العالم للانضمام إلى تنظيم داعش عندما أعلن ما أسماها الخلافة الإسلامية عام 2014.

ولم يتضح على الفور كيف سترد فرنسا، التي ألغت عقوبة الإعدام منذ ما يقرب من أربعة عقود، على الحكم الصادر بحق مواطنيها.