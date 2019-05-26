النائب العام الجزائري: إحالة ملفات 12 مسؤولا بالدولة إلى المحكمة العليا

أعلن النائب العام ​الجزائر​ي بلقاسم زغماتي "إحالة ملفات 12 مسؤولًا في الدولة، بينهم ملفات ملفات رئيسي الحكومة السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، إلى المحكمة العليا".

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