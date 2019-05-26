شرطة سريلانكا اعتقلت 100 شخص تقريبا في مداهمات تستهدف متطرفين

نقلت "وكالة الصحافة الفرنسية- أ.ف.ب" عن مسؤول عسكري في ​سريلانكا​، إشارته إلى أنّ "الشرطة السريلانكية اعتقلت نحو 100 مشتبه به، خلال عمليات ​مداهمة​ استمرّت أربعة أيام، بحثًا عن فلول جماعة إسلامية متّهمة بالوقوف وراء اعتداءات ​عيد الفصح​"، الّتي أدّت إلى سقوط 258 قتيلًا.

وأوضح المسؤول أنّ "نحو ثلاثة آلاف جندي كانوا قد انتشروا في العاصمة ومحيطها وفي بلدات أخرى رئيسية، وقاموا بعمليّات إغلاق وبحث بدأت الخميس"، لافتًا إلى أنّ "في الأيام الثلاثة الأولى، اعتقلت قوات الأمن 87 مشتبهًا به وسلّمتهم للشرطة للتحقيق معهم. وعدد الأشخاص المحتجزين قد يصل إلى نحو 100 حتى الآن".

وبيّن أنّ "جميعهم تقريبًا تمّ احتجازهم لحيازتهم ​مخدرات​، وفي بعض الحالات أسلحة غير قانونيّة".