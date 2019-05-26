قيومجيان ردا على عطالله: أشكر اعترافك ألا خطة للمهجرين عرضت حتى الساعة على الحكومة

ردّ وزير الشؤون الإجتماعية ​ريشارد قيومجيان​ على وزير المهجرين ​غسان عطالله​، لافتًا إلى "أنّني أشكر تأكيدك لكلامي باعترافك أنّ لا خطة للمهجرين عُرضت حتّى الساعة على ​مجلس الوزراء​، لنعرف كيف ستصرف الأموال".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "الحديث زورًا عن جمعيات وهمية في "الشؤون" مستهلك وكـ"قميص عثمان". تحدّيتكم بإعطائي اسم جمعية وهميّة متعاقدة مع "الشؤون" وما زلت أنتظر الجواب". وتوجّه إلى عطالله قائلًا: "كلامك عن 35 مليون يورو من ​الاتحاد الأوروبي​ لم تذكر ب​الموازنة​ غير صحيح، فهو 24 مليونًا مقسوم على سنتين، ويدخل مباشرة بحساب البرنامح العالمي للغذاء المولج تغطية البطاقة الغذائية المموّلة دائمًا عبر منح دوليّة".

وركّز على أنّ "حقّ الرأي العام أن يعلم أنّه لا يدخل في الموازنة لأنّ الصرف لا يتمّ عبر الوزارة".

وكان قد أوضح عطالله أنّ "خطة وزارة المهجّرين أُنجزت بوقت قياسي وبدقّة علميّة وبأرقام هي الأقلّ كلفة في تاريخ الوزارة وبشهادة المعنيّين، وهي عُرضت على رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، وستكون على طاولة أول جلسة للحكومة بعد إقرار الموازنة".

ونوّه إلى "أنّني أستغرب أن يخجل وزير الشؤون الإجتماعية من صرف اعتمادات لصندوق المهجّرين ولا يخجل كم أنّه منذ سنوات لم تُقدّم خطّة لوزارة الشؤون تصنّف الجمعيّات الوهميّة، وأسأله ماذا عن الهبة التي تبلغ 35 مليون يورو الممنوحة لوزارته من الاتحاد الأوروبي والّتي لم تذكر في الموازنة؟".