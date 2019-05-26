وفاة النائب السابق عبد اللطيف الزين

توفي عصر اليوم النائب السابق ​عبد اللطيف الزين​ عن عمر 87 عاماً.

ولد عبد اللطيف الزين، نجل الزعيم السياسي في جبل عامل النائب يوسف إسماعيل الزين، في بلدة كفررمان عام 1932، ودرس في معهد الحكمة وفي الجامعة اليسوعية في بيروت ويحمل إجازة في الحقوق.

دخل الحياة السياسية منذ شبابه كونه وريث بيت سياسي عريق، فانتخب نائباً عن دائرة النبطية في دورات: 1960 ـ 1964 ـ 1968 ـ 1972، وبعد اتفاق الطائف في الدورات 1992، 1996، 2000، 2005 و 2009، وظل نائبا حتى الانتخابات الاخيرة التي حصلت العام الماضي.

كما تولى الزين منصبا وزاريا فكان وزيرا للزراعة في حكومة رشيد كرامي بين تشرين الثاني 1969 و30 أيلول 1970.

تزوج من السيدة أليس قصارجيان ولهما بنت واحدة.