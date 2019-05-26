توفي عصر اليوم النائب السابق عبد اللطيف الزين عن عمر 87 عاماً.
ولد عبد اللطيف الزين، نجل الزعيم السياسي في جبل عامل النائب يوسف إسماعيل الزين، في بلدة كفررمان عام 1932، ودرس في معهد الحكمة وفي الجامعة اليسوعية في بيروت ويحمل إجازة في الحقوق.
دخل الحياة السياسية منذ شبابه كونه وريث بيت سياسي عريق، فانتخب نائباً عن دائرة النبطية في دورات: 1960 ـ 1964 ـ 1968 ـ 1972، وبعد اتفاق الطائف في الدورات 1992، 1996، 2000، 2005 و 2009، وظل نائبا حتى الانتخابات الاخيرة التي حصلت العام الماضي.
كما تولى الزين منصبا وزاريا فكان وزيرا للزراعة في حكومة رشيد كرامي بين تشرين الثاني 1969 و30 أيلول 1970.
تزوج من السيدة أليس قصارجيان ولهما بنت واحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة النائب السابق عبد اللطيف الزين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.