رأى عضو "كتلة المستقبل" النائب بكر الحجيري، خلال تشييع حسين علي الحجيري في عرسال، أن "النظام السوري حكم لبنان خلال 30 عاما ولا يزال يطمح بالرجوع إليه".
ولفت الحجيري الى أن "حسين قتل خلال رحلة لصيد الحجل بواسطة الشباك، ولم يحمل أسلحة صيد هو أو رفاقه، فكان جزاؤه القتل وإلقاء القبض على إثنين من رفاقه. لذلك نقول لهذا النظام، لن تعودوا إلى لبنان، فوجودكم كان حقبة سيئة في تاريخ لبنان ولن نعود إليها. لبنان له سيادته وحريته وإستقلاله".
كما طالب بـ"إعادة النظر بوضع عرسال من قبل الدولة".
كانت هذه تفاصيل خبر بكر الحجيري: وجود النظام السوري حقبة سيئة بتاريخ لبنان لن نعود إليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.