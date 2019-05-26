بكر الحجيري: وجود النظام السوري حقبة سيئة بتاريخ لبنان لن نعود إليها

رأى عضو "​كتلة المستقبل​" النائب ​بكر الحجيري​، خلال تشييع حسين علي الحجيري في ​عرسال​، أن "​النظام السوري​ حكم ​لبنان​ خلال 30 عاما ولا يزال يطمح بالرجوع إليه".

ولفت الحجيري الى أن "حسين قتل خلال رحلة لصيد الحجل بواسطة الشباك، ولم يحمل أسلحة صيد هو أو رفاقه، فكان جزاؤه القتل وإلقاء القبض على إثنين من رفاقه. لذلك نقول لهذا النظام، لن تعودوا إلى لبنان، فوجودكم كان حقبة سيئة في ​تاريخ لبنان​ ولن نعود إليها. لبنان له سيادته وحريته وإستقلاله".

كما طالب بـ"إعادة النظر بوضع عرسال من قبل الدولة".