نجم شارك في سحور "رمضان بالبلدي": الشامسي رفيق دائم لعمل الخير

توجّه رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب ​نزيه نجم​، بالتحية إلى ​الإمارات​ وسفيرها في ​لبنان​ ​حمد الشامسي​ على "وقوفها الدائم مع أهلنا في ​بيروت​ وكل المناطق اللبنانية"، مؤكّدًا أنّ "الشامسي هو رفيق دائم لعمل الخير".

وتمنّى على بلدية بيروت، خلال مشاركته في سحور "رمضان بالبلدي" الّذي أقامته فعاليات مهرجان "رمضان منور جمعتنا" برعاية رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​، وبدعوة من بلدية بيروت، وضمن "مبادرات سفارة الإمارات لعام التسامح 2019"، "القيام بالمزيد من هذه المهرجانات الّتي يتشارك فيها أهلنا في بيروت البهجة، ويتقاسمون الاستمتاع بأجواء أقلّ ما يُقال فيها أنّها "تليق بالمدينة"، وأنّه سيسعى مع الحريري ليكون هناك العديد من النشاطات في بيروت".