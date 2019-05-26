افتتح سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في لبنان حمد سعيد الشامسي مبنى دار السعادة في "مؤسسات الرعاية الاجتماعية في لبنان - دار الأيتام الاسلامية" في الطريق الجديدة والذي تم تأهيله بهبة من مؤسسة "خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الانسانية".
وقد شارك في الإفتتاح كل من مدير عام مؤسسات الرعاية الاجتماعية في لبنان الوزير السابق الدكتور خالد قباني، رئيس العمدة فاروق جبر، وأعضاء العمدة وفريق الإدارة العامة.
وقام الشامسي في جولة تفقدية في أرجاء المكان معاينا في خلالها التعديلات التي جرت واستمع إلى أهمية هذه الخطوة في توفير حياة افضل لأطفال الدار.
ثم انتقل الجميع الى مائدة الافطار التي رعاها السفير الشامسي بمكرمة من مؤسسة "خليفة الانسانية" وشملت 435 شخصاً معظمهم من الأطفال.
كانت هذه تفاصيل خبر الشامسي يفتتح "دار السعادة" في دار الأيتام الاسلامية ويقيم إفطارا لأطفال الدار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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