باسيل بدأ زيارته الى جزين بلقاء مع الشبيبة

بدأ وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ زيارته الى جزين بلقاء مع الشبيبة في بيت الغابة في ​بكاسين​، حيث استمع الى هوجسهم من بعض الامور، واجاب على اسئلتهم.

ثم انتقل والوفد المرافق الى صالون كنيسة عين مجدلين، حيث كان في استقباله اهالي البلدة وعقد لقاء معهم طالب فيه بتشجيع ​الزراعة​ في البلدة.

وحول اقامة بلدية مستقلة لعين مجدلين وفصلها عن ​بلدية جزين​، طلب من الاهالي التنسيق مع بلدية جزين والنواب.