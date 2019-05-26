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يوم بيئي رياضي في رشميا وغرس أرزة بإسم البطريرك صفير

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نظّمت "​رابطة الشبيبة الرشماوية​" برئاسة رئيسها ​سعد الياس​، يومًا بيئيًّا رياضيًّا في بلدة ​رشميا​ ​قضاء عاليه​، شارك فيه حشد من الناشطين ووفد من أعضاء "​نادي الصحافة​" وعدد من أبناء رشميا والجبل.

وكان قد انطلق المشاركون من باحة ملعب الرابطة، على دروب الطبيعة في رشميا، واستمعوا الى شرح عن تاريخ رشميا منذ منحها لقب "جورة الذهب" نظرًا لخيراتها ووفرة مياهها، مرورًا بمرحلة ​لبنان​ الكبير ووصولًا إلى مرحلة الاستقلال.

وبالعودة إلى الملعب، زرع المشاركون أرزة على إسم البطريرك الراحل الكرادينال ​مار نصرالله بطرس صفير​، تقدمة من "جمعية الثروة الحرجية والتنمية".

في هذا الإطار، أكّد الياس أنّ "زرع أرزة اليوم بإسم البطريرك صفير هو تكريس للمصالحة التاريخية الّتي حصلت في الجبل والتّي رسّخت العيش الواحد".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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