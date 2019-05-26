سلامة: لحصرية الولاء للأمة اللبنانية فتكتمل مقومات الهوية الوطنية ويسلم لبنان

أكد الوزير السابق ​يوسف سلامة​ أن "التاريخ ال​لبنان​ي يشهد على أن قسما من اللبنانيين ساهم بتأسيس الكيان اللبناني وبولادة لبنان الكبير، وقسما تصدى للغزو الفلسطيني، وآخر للاحتلال الاسرائيلي، يبقى أن يتعمد الجميع بمعمودية حصرية الولاء للأمة اللبنانية وحدها، فتكتمل مقومات الهوية الوطنية، ويسلم لبنان".

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